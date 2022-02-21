بداية من الغد.. تذكرة دخول حديقة حيوان الجيزة بـ65 جنيهًا كل ثلاثاء

(مصراوي):

أعلنت حديقة حيوان الجيزة، اليوم الاثنين، إنه ابتداء من غدٍ الثلاثاء الموافق 22 فبراير، سيكون سعر التذكرة 65 جنيهًا للفرد والدخول من باب الإدارة، في أيام الثلاثاء فقط من كل أسبوع.

وأضافت الحديقة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باقي أيام الأسبوع سعر التذكرة سيكون فقط 5 جنيهات للفرد والدخول من جميع الأبواب، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات".