دون ظلم طرفَي العلاقة.. نائب التنسيقية: نستهدف حلًّا جذريًّا للإيجار القديم

كتب- مصراوي:

قال النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه آن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذي يعيد التوازن لهذه العلاقة التي باتت القوانين الحالية التي تنظمها غير عادلة وغير منصفة.

وأعلن رمزي موافقته من حيث المبدأ في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وطالب النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، بضرورة تدخل تشريعي عاجل يعمل على إيجاد حل جذري لتلك المشكلة بما لا يؤدي إلى ظلم أي من طرفي العلاقة الإيجارية؛ سواء أكانوا ملاكاً أم مستأجرين، بحيث يتم احترام حق الملكية وما يترتب عليه من آثار، وفي ذات الوقت تتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض المستأجرين.

وتابع رمزي: "الأمر يحتاج من الحكومة إلى أن تقدم تشريعًا متوازنًا لتحقيق مقتضيات العدالة وحماية حق الملكية، وفي ذات الوقت الحفاظ على ما نتمتع به جميعًا من استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُذكر أن كل رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني".