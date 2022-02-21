حتى ترتاح الضمائر.. طلب برلماني بتخفيض المدة الانتقالية لتحرير عقود الإيجار لغير الغرض السكني

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب مقترح النائب أحمد الشرقاوي، بتخفيض مدة الفترة الانتقالية، بقانون الإيجار للغرض غير السكني، من 5 سنوات إلى 3 سنوات، لتحقيق العدالة بين مَن حصل على حكم قضائي في 2019 بعد حكم المحكمة الدستورية، ومن لم يحصل عليه من المالكين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وقال حتى تكون ضمائرنا مرتاحة، هناك قاعدة يتم تداولها غير صحيحة وهي أن كل مالك غني وكل مستأجر فقير، وهي قاعدة غير واقعية لأنها لا تنطبق على الجميع، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصابت عين العدالة حينما قضت بتحرير عقود الإيجار مع الأشخاص الاعتبارية التي لا تموت حتى يكون عقد الإيجار أبديًّا".

وأضاف الشرقاوي: لدينا ملاك فقراء والقانون سيغير من أحوالهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك يجب أن نحسب السنوات الخمس من 2019 وستكون 3 سنوات وليس 5 سنوات بسبب تداعيات كورونا.

وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون الينابية، بأن الحكومة عندما أعدت المشروع رأت الـ5 سنوات مدة كافية لغير الغرض السكني؛ خصوصًا أن هناك مصالح حكومية ومدارس ومستشفيات، وتستهدف الحكومة من تلك المدة توفير أماكن بديلة لتلك الجهات.

وأضاف وزير الشؤون النيابية: الإيجار سيزيد في أول سنة 5 أضعاف، وبعد ذلك سيصل إلى 15%.