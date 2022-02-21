أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

لإنتاج مسرحيات واكتشاف مواهب.. "المتحدة" توقع بروتوكولا مع محمد صبحي

04:36 م الإثنين 21 فبراير 2022
لإنتاج مسرحيات واكتشاف مواهب.. "المتحدة" توقع بروتوكولا مع محمد صبحي

المتحدة توقع بروتوكولا مع محمد صبحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

وقع حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع النجم الكبير محمد صبحي، لإنتاج مجموعة من المسرحيات، كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل، وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبحسب بيان، يأتي هذا في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري والذي أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوي الهمم "كنز الدنيا".​

المتحدة محمد صبحي بروتوكول مسرحيات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم في مجموعها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا