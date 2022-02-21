لإنتاج مسرحيات واكتشاف مواهب.. "المتحدة" توقع بروتوكولا مع محمد صبحي

كتب- مصراوي:

وقع حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع النجم الكبير محمد صبحي، لإنتاج مجموعة من المسرحيات، كما يتضمن المشروع اكتشاف مواهب جديدة في التمثيل، وتدريبهم للعمل في مسرحيات تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبحسب بيان، يأتي هذا في إطار دعم الشركة المتحدة للمسرح المصري والذي أثمر من قبل عن إنتاج أعمال مسرحية مع النجم أشرف عبد الباقي وإنتاج أول مسرحية من بطولة ذوي الهمم "كنز الدنيا".​