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حزب النور: قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية

04:07 م الإثنين 21 فبراير 2022
حزب النور: قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد حمدي، عن حزب النور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، بمراجعة القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية حددت قواعد واضحة للملكية، ومدد معينة للإيجارات.
وطالب باستثناء الجمعيات الخيرية من تعديلات قانون الإيجار القديم للاشخاص الاعتبارية لأنها تقدم خدمات للمواطنين حتى يتم إيجاد حل بديل.

حزب النور قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار أحمد حمدي

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