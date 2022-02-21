أمطار.. هيئة الأرصاد تصدر بيانا بشأن توقعاتها للموجة الجديدة للطقس السيئ

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم في مجموعها

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 22 فبراير 2022 إلى الأحد 27 فبراير 2022، حيث يكون طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

- الثلاثاء 22 فبراير 2022:

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء الأربعاء 23 فبراير إلى الجمعة 25 فبراير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

- الأربعاء 23 فبراير 2022:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 24 فبراير 2022:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 25 فبراير 2022:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

اعتبارا من السبت 26 فبراير استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.