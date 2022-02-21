رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على تعديلات قانون الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن إجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في مجموعه فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وذلك في مجموعه، على أن يتم أخذ الموفقة النهاية في جلسة مقبلة.