"التموين" تعلن تفاصيل إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية (مدينة صناعية متخصصة)

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار توجيهات ودعم الرئيس السيسي للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات.



وأشار المصيلحي إلى أن هذه المدينة لن تكون بديلًا أو نقلًا للصاغة القديمة، وأن العمل مستمر في تلك المنطقة دون المساس بها، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد هو مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس؛ لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور.



وأوضح وزير التموين أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجستية التي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية .



وأعلن الدكتور إلهامي الكرداني مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من التصميمات الهندسية لمدينة الذهب على أن تتم مناقشة تلك التصميمات وتعديلها مع كل الجهات ذات الاختصاص في سلسلة إنتاج المشغولات الذهبية، مؤكدًا أن مدة تنفيذ المشروع بعد التوافق على كل عناصره لن تزيد على عامَين.



جاء ذلك خلال فعاليات الحلقات النقاشية لليوم الثاني لمعرض "نبيو" للمشغولات الذهبية، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة المشغولات الذهبية.



وأشار الكرداني إلى أن التصميمات الهندسية تتضمن إقامة المشروع على مساحة 150 فدانًا ومدة تنفيذه تصل إلى عامَين، وتم اختيار موقع المدينة لما تتمتع به من تفرد اقتصادي، وتمت مراعاة كل الاحتياجات اللوجستية لخدمة المشروع.



وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن المرحلة الأولى ستقام على مساحة 60 فدانًا وتتضمن 4 مناطق؛ الأولى المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 مترًا مربعًا بنحو 88 ورشة، و50 مترًا مربعًا بنحو 112 ورشة و70 مترًا مربعًا بنحو 64 ورشة، و100 متر مربع بنحو 96 ورشة، و300 متر مربع؛ 324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة، وسيتم إنشاء 25 مصنعًا منها 20 مصنعًا على مساحة 1250 مترًا مربعًا (دور وميزانين)، و5 مصانع على مساحة 560 مترًا مربعًا، وسيتم طرحها بنظامَي الإيجار وبنظام التمليك، حسب متطلبات المصنعين والتجار.



وأضاف الكردي أن المنطقة الثانية تضم متحفًا ومركزًا للتصميم والإبداع بمساحة كلية 3760 مترًا مربعًا، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار وذلك لأخذ رأيها؛ بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالإضافة إلى منطقة عرض وبيع ومركز للخدمات اللوجستية على مساحة 2800 متر، بالإضافة إلى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع، وستتم إقامة منطقة للمطاعم والكافتريات على مساحة 2100 متر مربع .

وذكر مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن المنطقة الثالثة تضم إقامة المنطقة التعليمية والتي تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 إلى 500 طالب، مع جزء داخلي (المنطقة التعليمية) على مساحة 675. 16 ألف متر مربع .



وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يتم التنسيق مع وزارة التموين لتقديم مقترحات تجار ومنتجي المشغولات الذهبية لمناقشتها وتلبية متطلباتهم الخاصة بالتصميمات الهندسية وطرق التشغيل الإنتاجية وقواعد التقديم والحصول على مصانع أو ورش إنتاجية بالمشروع قبل وضع المخطط النهائي والإعلان عن تفاصيل بدء الإنشاءات .



وأشاد ميلاد بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد العام للغرفة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي؛ لدعم منتجي وتجار المشغولات الذهب والعمل على التواصل المستمر لدعم هذا القطاع الإنتاجي والتجاري المهم.



وأكد ميلاد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورًا مهمًّا ومحوريًّا في استقبال مقترحات كل عناصر سلسة الإنتاج للمشغولات الذهبية ومناقشتها للمساهمة في تصدير المشغولات الذهبية المصرية في شكل منتج كامل الصنع بدلًا من تصدير الخام النفيس .