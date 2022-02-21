933 ألف جرعة تنشيطية.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا حتى الآن

02:41 م الإثنين 21 فبراير 2022
933 ألف جرعة تنشيطية.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا حتى الآن

تلقي لقاح كورونا

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كتب - أحمد جمعة:
كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن إجمالي التطعيمات بلقاح كورونا حتى الآن.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات اليوم، إن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى يبلغ 39 مليون مواطن، فيما حصل 29.5 مليون مواطن على التحصين الكامل.

ولفت إلى حصول 933 ألف مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية.

كان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأخير توفير الجرعة التعزيزية بعد ٣ شهور من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق 65 سنة، ومد مهلة التطعيم بها لشهرين بعد ارسال الرسالة.

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