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وزير الأوقاف مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج: معجزة ثابتة راسخة بسورة في القرآن

02:37 م الإثنين 21 فبراير 2022
وزير الأوقاف مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج: معجزة ثابتة راسخة بسورة في القرآن

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن معجزة الإسراء والمعراج، خصها القرآن الكريم بسورة من سوره سماها باسم هذه المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة، وهي"الإسراء".

وقدم وزير الأوقاف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة أرسل برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الإسراء والمعراج

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