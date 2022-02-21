"التضامن" تنقذ سيدة مسنة بلا مأوى في الإسكندرية

12:45 م الإثنين 21 فبراير 2022
"التضامن" تنقذ سيدة مسنة بلا مأوى في الإسكندرية

مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري:

أنقذت أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، سيدة مسنة بلا مأوى وأودعتها إحدى دور الرعاية.

تلقى فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي إخطارًا بوجود سيدة مسنة تفترش الطريق بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، انتقل على إثرها الفريق لتقديم الدعم اللازم.

تبين من فحص الحالة أن السيدة لا تحمل بطاقة رقم قومي ولا تعرف سنها، وجرى تحويلها لمستشفى رأس التين بالتنسيق ومديرية الشئون الصحية لعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والتأكد من عدم إصابتها من فيروس كورونا.

نسقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية مع فريق البرنامج القومي، لإيداع السيدة إحدى دور رعاية الكبار بلا مأوى.

إنقاذ مسنة وزارة التضامن انقاذ المشردين دور الرعاية

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