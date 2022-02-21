برلمانية الوفد توافق على "إيجار الأماكن للاشخاص الاعتبارية" من حيث المبدأ

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة الهيئة البرلمانية للوفد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

ووجه وهدان، الشكر لرئيس المجلس والحكومة واللجنة المقررة على القانون ومؤكداان القانون تأخر كثيرا خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر في 5 مايو 2018.

وأشار وهدان إلى تحفظة على عدد من النقاط ويأتى على رأسها أن القانون لم يراعى المساواة في المراكز القانونية حيث جعل الاشخاص الاعتبارية فقط هى المستفيدة من هذا القانون وماذا عن الشخص الفردى الذي قام بالتأجير لغرض غير سكنى وغير هادف للربح والغرض واحد؟.

وأضاف وهدان: الأحزاب السياسية لها أماكن مؤجرة ولاتستهدف الربح ومحظور عليها النشاط الاقتصادي ولا بد أن تتولى الدولة مسئوليتها وتوفر للأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أماكن لا أن نطرد الأحزاب والنقابات من المقرات.