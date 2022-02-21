بريطانيا ترشّح الإعلامي محمد سعيد محفوظ لجائزة الثقافة والإبداع

كتب- مصراوي:

أعلن المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة اليوم، ترشيح الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ لجائزة الثقافة والإبداع، التي يمنحها اتحاد خريجي التعليم البريطاني على مستوى العالم للقادة المستفيدين من تجربة دراستهم في الجامعات البريطانية خلال الخمس عشرة سنة الماضية، والذين أسهموا بشكل إيجابي في مجتمعاتهم ومجال عملهم وبلدانهم.

كان محفوظ حصل على الماجستير من جامعة "رويال هولواي" بلندن عام 2007 في مجال الأفلام الوثائقية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بمنحة "تشيفيننج" من وزارة الخارجية البريطانية، كما حصل على الدكتوراه في النيوميديا من نفس الجامعة عام 2012.

يأتي اختيار محفوظ ضمن اللائحة النهائية للجائزة، تقديراً لمشواره الإعلامي، ولتجربة ميدياتوبيا التي أسسها عام 2014 كمبادرة لتدريب شباب الإعلاميين، قبل أن تتحول عام 2016 لمؤسسة أهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وعمل محفوظ منذ تخرجه في مؤسسة الأهرام، وشغل فيها منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، قبل أن يصبح مستشاراً لرئيس التحرير، كما عمل مذيعاً في قنوات النيل المتخصصة في بداية إطلاقها، ثم انتقل إلى قناة أبوظبي، ومنها إلى "بي بي سي" في لندن، ثم عاد إلى مصر عام 2011، حيث عمل في شبكتي "أون" و"سي بي سي"، وكان آخر برامجه على الشاشة "الإمام الطيب"، والذي حاور فيه شيخ الأزهر على مدار ثلاثة مواسم رمضانية.

وتعليقاً على هذا الترشيح، قال محفوظ على صفحته على الفيسبوك إن الجائزة هي "تتويج لسنوات من التعب والصبر والثبات على المبدأ.. وسواء فزت بها أم لا، فإن ترشحي لها يعني أن هناك من انتبه للتجربة خارج حدود الوطن، وهو تكريم وتقدير للمصريين جميعاً، وللدولة التي هيأت هذا النجاح، وليس لشخصي المتواضع فقط".

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الثقافة والإبداع، إلى جانب محفوظ، كلاً من سارة سعد خريجة جامعة "كنت" البريطانية، ومستشارة الملتيميديا في "بي بي سي العربية"، وحنان يوسف خريجة جامعة "سالفورد" البريطانية ومخرجة الأفلام الوثائقية.

وتضم لجنة الاختيار لجوائز اتحاد خريجي التعليم البريطاني تسعة من أرفع المسؤولين والخبراء في بريطانيا، على رأسهم زاميلا بانجلاوالا مديرة إدارة التعليم الدولي بوزارة التعليم البريطانية، وستيڤي سبرينج رئيسة المجلس الثقافي البريطاني، ود. چوانا نيومان الرئيسة التنفيذية والأمين العام لاتحاد جامعات الكومنولث، وڤيڤيان شتيرن مديرة الجامعات البريطانية الدولية.

وسيتم تكريم المرشحين والإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل بالسفارة البريطانية بالقاهرة في السابعة من مساء الثلاثاء ٢٢ فبراير بحضور السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، ونخبة من نجوم وقادة المجتمع.