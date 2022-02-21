الأزهر: ٥ مستشفيات جامعية تشارك في المبادرة الرئاسية "قدم صحيح"

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تدعم كل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر المستشفيات التابعة لها، وأبرزها مبادرة "قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السكري.

وأضاف خلال حفل إطلاق برنامج "مشواري"، الاثنين، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، أن مصر لها مكانة كبيرة في الأمتين العربية والإسلامية، مشددًا على أن الأزهر سيظل قبلة وكعبة المسلمين نحو العلم.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الأزهر يؤمن بالاختلاف والوسطية وقبول الآخر والتعدد، ولذلك يسعى لنشر التسامح بين بني البشر، معربًا عن التطلع إلى مزيد من التعاون مع منظمة اليونيسف.

ولفت إلى أن الجامعة تسعى إلى تأهيل طلابها لسوق العمل، عبر البرامج التدريبية التي تطلقها بين الحين والآخر.