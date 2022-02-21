قبيل تعامد الشمس.. بدء تشغيل البوابات الإلكترونية بمعابد أبوسمبل

11:18 ص الإثنين 21 فبراير 2022
قبيل تعامد الشمس.. بدء تشغيل البوابات الإلكترونية بمعابد أبوسمبل

بدء تشغيل البوابات الإلكترونية بمعابد أبوسمبل

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كتب- مصراوي:

انتهت وزارة السياحة والآثار، من تركيب وتشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في منطقة معابد أبوسمبل، بالإضافة إلى إطلاق موقع حجز تذاكر المعابد عبر شبكة الإنترنت اضغط هنا

وبحسب بيان، يأتي ذلك لتسهيل زيارة المصريين والسائحين إلى معبدي أبو سمبل وخاصة مع الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن تركيب منظومة البوابات الإلكترونية بمنطقة معابد أبو سمبل، يأتي استكمالا لمشروع منظومة التذاكر والبوابات الإلكترونية التي تطبقها الوزارة لاستهداف ٣٢ موقع أثري بمختلف أنحاء الجمهورية، كمرحلة أولى، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

أما عن إتاحة شراء التذاكر عبر شبكة الانترنت فأكد "شريف" أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في التيسير على زائري المعابد خاصة في ظل التوقعات بتدفق عدد كبير من الزائرين المصريين والسائحين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس غدا، الأمر الذي من شأنه يعمل على تنظيم وتسهيل حركة الزيارة وتفادي أي ازدحام قد يحدث أمام منفذ بيع التذاكر بما يحول دون الاستمتاع بهذه الظاهرة الإستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتوفير خاصية شراء التذاكر عبر شبكة الإنترنت لكلا من المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإتاحة هذه الخاصية لجميع المواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال الفترة القليلة القادمة.

كما تم تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بكل من المتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف الغردقة، ومتحف شرم الشيخ. ​

وزارة السياحة والآثار معابد أبوسمبل البوابات الإلكترونية

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