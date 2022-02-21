150 مليون جرعة.. تفاصيل إنشاء أكبر مجمع للقاحات في أفريقيا بمصر

كتب - أحمد جمعة:

على قدم وساق، تعكف وزارة الصحة والسكان، على إنشاء مجمع تبريد مميكن ومتكامل، وتعتبره نقلة نوعية في مجال حفظ وتخزين اللقاحات في مصر، كمنحة من شركة "سينوفاك" الصينية، ضمن التعاون بين الجانبين لإنتاج اللقاح الصيني في القاهرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، لمصراوي، إن الوزارة بدأت عمليات إنشاء المجمع خلال الفترة الماضية ضمن بروتوكول التعاون مع الشركة الصينية، التي أمدتنا بالمادة الخام لإنتاج لقاح "سينوفاك" في مصانع الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح مجمع التبريد اللوجيستي الذي يجري تنفيذه داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر، في مايو المقبل.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن السعة التخزينية للمجمع تبلغ 150 مليون جرعة من اللقاحات، وتم بناؤه على مساحة 3200 متر مربع، ما يجعله أكبر مركز لتخزين اللقاحات في مصر وإفريقيا.

ويجري تجهيز المجمع بنظام إدارة أوتوماتيكي، وتحكم آلي للغرف المبردة، وكذلك أنظمة مراقبة إلكترونية، إضافة لأنظمة مراقبة الحرارة على مدار الـ 24 ساعة.

وقالت الدكتورة هبة والي، رئيس شركة "فاكسيرا"، إن تنفيذ المجمع الاستراتيجي للتبريد يُعظّم فرص تغطية احتياجات الدول الأفريقية من اللقاحات والأمصال، بحيث لا يقتصر الأمر على مصر فقط.