ممثل اليونيسيف يشيد باهتمام القيادة السياسية بالشباب: يأتي ضمن خطة بناء الدولة الحديثة

11:07 ص الإثنين 21 فبراير 2022
ممثل اليونيسيف يشيد باهتمام القيادة السياسية بالشباب: يأتي ضمن خطة بناء الدولة الحديثة

منظمة اليونيسف

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كتب - محمود مصطفى:

أعرب الدكتور فضلون حقي ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة، عن سعادته بالتواجد بالأزهر الشريف، خلال حفل إطلاق برنامج "مشواري" لتدريب ٣٥ ألف طالب وطالبة ب٨٠ كلية بالقاهرة والأقاليم.

وقال خلال كلمته في حفل إطلاق برنامج "مشواري"، الاثنين، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، أن المسلم الصحيح ليس مسلم العبادات فقط، فرسالة الإسلام أسمى وأكبر، مشيرًا إلى الأزهر يمثل رمزا كبيرا للعالم بأكلمه.

وقدم ممثل اليونيسيف بمصر، الشكر للدولة المصرية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الشباب، مشددا على أن الدولة المصرية بأبنائها يأتي ضمن خطتها لبناء الدولة الحديثة.

ويستهدف برنامج "مشواري" تدريب الطلاب على مشروعات ريادة الأعمال والمهارات الحياتية التي تصقل مواهبهم وتنمي قدراتهم بما ينعكس إيجابيًا على تطوير المجتمع وتنميته.

منظمة اليونيسف الأزهر الشريف برنامج مشواري

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