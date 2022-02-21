​ طرح الإسكان الجديد.. هل يمتلك المتقدم حصة في الأرض؟

في زيارة إلى السعودية.. وزير الإسكان يتفقد أهم المشروعات السكنية

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الثلاثاء الماضي، إجراءات الحجز في شقق سكن مصر ودار مصر وجنة، بنظام التمويل العقاري على مدة تصل لـ30 سنة، وبفائدة متناقصة 3% و8%.

ويتساءل راغبي الحجز عن وجود حصة في الأرض بالمشروعات المطروحة للحجز أم لا؟.

وفقا لكراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن الوحدة السكنية لها حصة من الأرض تعادل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

- ونصت كراسة الشروط أن الوحدات السكنية المعروضة للبيـع مخصصة للاستخدام السكني فقـط، ولا يحق للمشتري أو خلفـه العـام أو الخـاص- فـى أى وقـت تغييــر الاسـتخدام المخصـص مـن أجلـه الوحـدة، وفـي حالـة مُخالفـه ذلـك يتـم تطبيـق اللائحـة العقاريـة لهيئـة المجتمعات العمرانيـة الجديـدة بهـذا الشأن مع فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة واتخاذ كافـة الإجـراءات المترتبة علـى فسـخ العقد.

- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم.

- ســداد العميـل لمبلــغ مُقــدم جديــة الحجز والتقــدم لحجــز الوحــدة السـكنية بمثابة إقــرار منــه بأنــه قــد اطـلـع علــى جميــع الشــروط والمواصفـات والبيانـات والمعلومـات المُبينـة تفصيليـا بكراسـة الشـروط ووافـق عليهـا موافقـة نهائيـة غيـر قابلة لإللغـاء، كمـا يعتبــر قرينـة قاطعـة بالقيـام بالمعاينـة النافيـه للجهالـة والعلـم التـام بالمواقـع محـل الطـرح والوحـدة التـى تقـدم لحجزهـا.

- التخصيص شخصي ولا يجـوز للعميـل استبدال أو تغييـر الوحـدة السـكنية مـع عميـل آخـر، ويحظـر عليـه التصـرف فيهـا أو التعامـل عليهـا

بـأى نـوع مـن أنـواع التصرفـات أو التعاملات إلا بموافقة كتابيـة مـن الهيئـة وبشـرط سـداد كامـل ثمـن الوحـدة والمصاريف المُقـررة طبقا للائحة العقاريـة بالهيئـة.

ويمكن معرفة أسعار سكن مصر من هنا:

ويمكن معرفة أسعار دار مصر من هنا:

ويمكن معرفة أسعار جنة من هنا: