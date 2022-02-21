​​كهرباء وصحة وأوقاف وري.. ننشر شروط وتفاصيل التقديم في وظائف الحكومة 2022

كتب- يوسف عفيفي:

تتيح الحكومة عددًا من الوظائف الشاغرة أمام المواطنين الراغبين في العمل، وذلك في عدد من الوزارات الحكومية وعلى رأسها (الأوقاف والري والقوى العاملة والتربية والتعليم)، وغيرها من الوزارات الأخرى.

ويبدو أن عام 2022 سيشهد انفراجة للباحثين عن الوظائف الحكومية، حيث شهد الشهر الأول من العام الإعلان عن عدة وظائف في مجموعة من الوزارات جاءت على النحو التالي:

القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، حاجة الوزارة لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا.

وتقدم الطلبات والمستندات اعتباراً من الثلاثاء 22 فبراير ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.

التقديم الثلاثاء ولمدة شهر.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية- تفاصيل كاملة

الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها لعدد 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس و1000 وظيفة عامل مسجد، وذلك بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وبدأت الوزارة، يوم 15 فبراير الجاري، في تلقي طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة الأئمة والعمال إلكترونيًّا.

وقالت وزارة الأوقاف إن التقدم للوظائف عن طريق الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.

غدًا.. الأوقاف تبدأ تلقي طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة الأئمة والعمال (رابط التقديم)

"رابط شغال".. بدء التقدم لوظائف الأئمة والعمال بوزارة الأوقاف

وزارة الري

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، حاجتها إلى وظائف جديدة بنظام التعيين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة وزارة الموارد المائية والري إلى تعيين 240 في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (29 مهندس ميكانيكا - 15 مهندس كهرباء - 190 مهندسًا مدنيًّا - 2 مهندس اتصالات - مهندس حاسب آلي) بموازنة وزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

بنظام التعيين| وظائف جديدة بوزارة الري.. موعد التقديم والشروط

التربية والتعليم

في التربية والتعليم قال مصدر مسئول بالوزارة، إن مسابقة المعلمين المقبلة ستكون إلكترونية بشكل كامل.

وأكد المصدر، لمصراوي، أنه سيتم إتاحة التقديم في مسابقة المعلمين "أون لاين" عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر جهاز التنظيم والإدارة أو التقديم يدويا.

وأضاف المصدر أنه سيتم تنظيم اختبارات للقبول، ستتم أيضا بشكل إلكتروني، مراعاة للوضع الوبائي في البلاد، والتخفيف على الراغبين في التقديم.

ووجّه الرئيس السيسي، بإعلان مسابقة لتعيين 30 ألف معلم لسد العجز بالمدارس على مدار 5 سنوات.

مسابقة الـ 30 ألف معلم.. مصدر بالتعليم: التقديم والاختبارات إلكترونيا

الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حاجتها لتعيين 20 طبيبًا في وظيفة أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث بموازنة وزارة الصحة وحسب الإعلان المركزي رقم 1 لسنة 2022 للتعيين بالوظائف العامة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بنظام التعيين.. وظائف جديدة بوزارة الصحة "شروط وتفاصيل"

الكهرباء

أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاجتها لشغل عدد من الفرص المتاحة ضمن مجموعة وظائف الإدارة العليا وفقًا لإعلان الهيئة رقم 1 لسنة 2022 إدارة عليا.

وكشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 نوعية الوظائف بمجموعة وظائف الإدارة العليا المطلوبة للتعيين.

تعيينات جديدة في الكهرباء.. اعرف الوظائف المطلوبة وشروطها والأوراق المطلوبة

جدير بالذكر، أنه منذ إقرار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية سنة عام 2014، والتعديلات التي صدرت بعد ذلك في عام 2016، لم تعلن أي وزارة بالجهاز الإداري للدولة عن وظائف وفق القواعد التي نص عليها القانون، بأن لا يتم شغل أي وظيفة حكومية إلا بإعلان رسمي على بوابة الوظائف الحكومية من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.