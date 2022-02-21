بعد حصول مصر على تقنية mRNA.. ما الفارق بين لقاحات كورونا؟

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الفرق بين لقاحات فيروس كورونا.

وقال عبدالغفار في منشور توعوي، إن اللقاحات من تتشابه في أن معظمها يستهدف تدريب جهاز المناعة على استهداف جزء محدد في فيروس كورونا، وهو ما يسمى ببروتينات S بروتينات الحسكة (الشوكة).

ويستطيع اللقاح الناجح أن يعلم جهاز المناعة في الجسم، أن ينتج أجسام مضادة للفيروس ترتبط بهذا البروتين بدرجة عالية، وتوقف قدرة الفيروس على غزو خلايا الجسم وإنتاج المزيد من الفيروسات والتسبب في المرض، بحسب متحدث الصحة.

وتحدث عبدالغفار عن أنواع اللقاحات الفيروسية، كالتالي:

النوع الأول: لقاحات فيروسية تقليدية كاملة

وهي اللقاحات التقليدية التي تعتمد على استخدام شكل معطل (ميت) أو ضعيف منفيروس كورونا نفسه، بحيث يصبح الفيروس في هذه الحالة غير قادر على التسبب في المرض، لكنه لا يزال قادرًا على توفير معلومات كافية للجهاز المناعى للجسم، ليصنع الأجسام المضادة لفيروس كورونا، أمثلة: لقاح شركة سينوفاك الصينية، واللقاح المصري الذي بدأت مصر المرحلة الأولى من التجارب الإكلينيكية عليه.

النوع الثاني: لقاحات الناقل الفيروسي

وفي هذا النوع من اللقاحات يأخذ العلماء مواد وراثية من فيرس كوفيد 19، ويدخلونها في نسخة معدلة ن فيروس آخر (يسمى الناقل الفيروسي)، وعندما يدخل الناقل الفيروسي إلى خلاياك فإنه يوصل مادة جينية من فيروس كوفيد19، تعطي خلاياك تعليمات لعمل نسخ من بروتين S.

وبمجرد أن تعرض الخلايا بروتينات S على أسطحها، يستجيب الجهاز المناعي من خلال تكوين أجسام مضادة وخلايا دم بيضاء دفاعية، إذا أصبت لاحقًا بعدوى كوفيد19، فإن الأجسام المضادة ستحارب الفيروس، ومن أمثلته: لقاح جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة أسترازينيكا، واللقاح البلجيكي مع شركة جونسون آند جونسن الأمريكية، واللقاح الروسي من شركة سبوتينك وغيرها.

النوع الثالث: لقاحات الحمض النووي (MRNA)

أمثلة: لقاح شركة موديرنا الأمريكية، ولقاح شركة فايزر مع بايونتيك الألمانية.

النوع الرابع: لقاح الحمض النووي الريبي المرسال

يستخدم هذا النوع من اللقاحات شكلًا هندسًا وراثيًا من الحمض النووي الريبي المرسال، لإعطاء خلاياك تعليمات حول كيفية صنع بروتين S الموجود على سطح فيروس كوفيد19، بعد أخذ اللقاح تبدأ الخلايا بصنع أجزاء البروتين وإظهارها على أسطح الخلايا.

يحفز ذلك جسمك على تكوين الأجسام المضادة، فإذا أصبت بفيروس كوفيد19، فإن هذه الأجسام المضادة ستحارب الفيروس، بعد إعطاء التعليمات يفكك الجسم الحمض النووي الريبي المرسال على الفور.

ويتميز هذا النوع من اللقاحات بأنه يمكن إنتاجه بشكل أسرع من الطرق التقليدية وهذا النوع هو الذي اختار منظمة الصحة العالمية مصر لتكون إحدى الدول الإفريقية المصنعة له.

كان مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، أعلن يوم (الجمعة)، في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، أول 6 دول ستتلقى التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبي (mRNA) بالقارة الأفريقية، وشملت مصر وتونس وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا.

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