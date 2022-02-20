الأوقاف ترد على أنباء أداء صلاة التراويح في جميع المساجد

10:28 م الأحد 20 فبراير 2022
الأوقاف ترد على أنباء أداء صلاة التراويح في جميع المساجد

صلاة التراويح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان هذا العام.

وشددت في بيان لها، اليوم الأحد، أن ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة في هذا الشأن لم يصدر أي شيء منه عنها، وليس له أي مصداقية على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لا يمثلها سوى موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستعلن تفاصيل كل شيء في حينه، محذرة من الالتفات إلى أي أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة.

كان بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت منشورات عن أداء صلاة التراويح هذا العام، بجميع المساجد.

صلاة التراويح وزارة الأوقاف المساجد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا