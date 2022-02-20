ضبط 20 "توك توك" وتروسيكل في حملة رفع إشغالات مكبرة بجنوب الجيزة

10:11 م الأحد 20 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

شن حي جنوب الجيزة، تحت اشراف طه عبد الصادق رئيس حي جنوب، حملة مكبرة، لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على الطرق.

وشملت مناطق، شارع ربيع الجيزي، شارع أحمد ماهر، شارع الأهرام، وتم التحفظ على 20 مركبة توك توك وتروسيكل بدون ترخيص والسير في الشوارع الرئيسية وإعاقة حركه المارة.

كما تمكنت الحملة من رفع المخلفات أسفل نفق عباس المتجه للمنيب.

الجيزة إزالة التعديات تروسيكل توك توك

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