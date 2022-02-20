بعد تحديد موعد انطلاق.. تعرف شروط المشاركة في معرض الزهور

09:30 م الأحد 20 فبراير 2022
بعد تحديد موعد انطلاق.. تعرف شروط المشاركة في معرض الزهور

معرض الزهور

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كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس عماد عبدالمنعم، مدير حديقة الأورمان التابعة لوزارة الزراعة، انطلاق معرض الزهور في الفترة من 26 حتى 31 مارس المقبل، مضيفًا: "التجهيزات النهائية قاربت الانتهاء".

ونوه مدير الحديقة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إلى أن أخر موعد للحجز كمشارك "عارض" سيكون الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كثيفًا من العارضين.

وحول الشروط للمشاركة.. أوضح عبد المنعم، أن الشروط كالتالي:

- أن يملك العارض سجل تجاري وبطاقة تجارية.

- أن يحدد العارض أي قسم سوف بيشارك فيه (الزراعة-المواد الغذائية-مستلزمات الزراع).

- أن يقوم بسحب استمارة من إدارة الحديقة لتحديد المساحة الذي يرغب في تاجيرها.

- أن يلتزم بالمساحة المخصصة له ويكون هو المسؤول عن نظافتها خلال فترة مشاركته.

معرض الزهور حديقة الأورمان وزارة الزراعة

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