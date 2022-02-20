تحرير عقد الإيجار.. برلماني لـ"مصراوي": قانون الإيجار القديم "بارود".. ولا نريد العودة إلى الصفر

(مصراوي):

أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب رياض عبدالستار، أن قانون الإيجار القديم "بارود" قد ينفجر في أي وقت نظرًا لأنه معلق منذ سنوات ولم يستطع أحد الاقتراب منه.

وقال عبدالستار في تصريح لموقع "مصراوي"، إن قانون الإيجار القديم هو قانون كل العصور الماضية ولم يستطع أحد أن يقتحم هذا الملف الشائك، موضحًا أن فتح الحكومة والبرلمان لهذا الملف في الوقت الحالي هو اقتحام للبارود ويجب الاستمرار في المواجهة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذا القانون موروث من أكثر من 100 سنة، مؤكدًا أن هناك هناك ظلم على طرفي العملية الإيجارية وقد يكون في بعض الحالات المالك أكثر تضررًا.

وأوضح أن هناك مستأجر يمتلك فيلا ويترك شقة مغلقة عند المالك في الوقت الذي يحتاجها الأخير لزوح نجله أو لأن الوضع الاقتصادي لديه صعب للغاية، مشددًا على ضرورة أن من يترك شقة أو محل ولديه آخر أن يتركه للمالك لأنه حقه تحت إطار العدالة.

وطالب في الوقت نفسه أن يكون هناك قانون متوازن يحقق العدل للطرفين بمدة محددة ثم يتم تحرير عقد الإيجار للطرفين ويكون الاتفاق من جديد وحسب الأوضاع الجديدة بالمنطقة، موضحًا أنه يجب عمل مادة في القانون أنه حال رفع قيمة الإيجارية بنسبة 5 أضعاف مثلًا ولمدة 5 سنوات وبعدها يتحرر العقد.

وأشار إلى أن هناك محلات تجارية حاليا بملاليم والآن تقدر بملايين، موضحا أن تحرير العقد سيكون مخرجا للجميع وبما يتناسب مع كل منطقة وظروف كل وقت.

ولفت أن "العين الخالية" يجب أن يتم تقنين هذا الوضع عبر رجوع الحق لأصحابه وليس استمرار استغلال المالك، مشددًا على أن الدولة ستقوم بتقديم دعم للمواطنين ولمدة وبعدها يجب أن تتحرك الأمور نحو الحل النهائي بين الطرفين.

وشدد على ضرورة أن يتم عمل مشروع قانون بعيدًا عن الطعن فيه بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن الدولة كلما تقوم بفتح هذا الملف يتم العودة به مرة أخرى إلى نقطة الصفر وهذا أمر مرفوض حاليًا.

ونوه عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه لابد من تظهر قوة الدولة في اقتحام هذا الملف والانتهاء منه وليس العودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، موضحا أنه يريد بقوة الدولة هنا القوة القانونية التشريعية التي تقدم الحلول دولة الحلول.

وضرب مثلا بملف كان أخطر من ملف الإيجار القديم هو الإصلاح الاقتصادي والذي رفضت كافة الأنظمة السابقة الاقتراب منه ولكن نظرا للمخاطر التي تعرضت لها الدولة اقتصاديًا وخصوصًا عقب الثورات وغيرها قررت الدولة خوض هذه التجربة الصعبة ونجحت في ذلك والآن نحن نجني ثمار هذا الإصلاح.