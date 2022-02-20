​"رياضة النواب" توصي الحكومة بالالتزام بمعايير إنشاء مراكز الشباب في القرى

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشياب بضرورة تفعيل المعايير الخاصة للخطة الإنشائية التي وضعتها الوزارة لاختيار مراكز الشباب سواء كانت متمثلة في الكثافة السكانية أو عدد القرى التي يخدمها مركز الشباب والمسافة بين المركز وأقرب مركز شباب أخر تم تطويره وعدد الملاعب داخل مركز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، الذي ترأسه النائب حسام غالي، وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب، بحضور الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وإيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة للمقدم من النائبة هدى الطباري، بشأن احتياج مركز شباب قرية كوم حجر مركز الحامول بكفرالشيخ إلى بناء غرف خلع الملابس وتنجيل وإضاءة وسور للملعب بحضور كل من الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

وأكدت مقدمة الطلب، أنه تم إسناد الأعمال في المركز في تاريخ 1/12/2015 ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن، كما تساءلت عن أسباب عدم البدء في تنفيذ الأعمال حيث إن القرية في أمس الحاجة إلى تنفيذ تلك الأعمال لتوفير المناخ المناسب للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

وقال الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأن مركز شباب قرية كوم حجر مخصص له مساحة (3 أفدنة و6 قيراط) مقام على جزء منها المبنى الإداري، موضحًا أنه تم صرف مبلغ 25000 جنيه لأعمال الترميم والصيانة من الخطة الإضافية الإنشائية للعام المالي 2019 / 2020.

وأشار إلى أنه تم صرف 15000 من اعتمادات المركز وتم إدراجه ضمن الخطة الإضافية للعام المالي (2021/2022) بمبلغ 30000 جنيه لاستكمال رفع الكفاءة والصيانة للمبنى، وبشأن تنجيل الملعب فإن الملعب مدرج ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، كما أوضح أن قري مركز الحامول مدرجة بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وطالب النائب حسام غالي، وكيل اللجنة والذي ترأس الاجتماع بتشكيل لجنة من الوزارة لمعاينة مراكز الشباب محل طلبات الإحاطة وحصر احتياجاتها على أرض الواقع حتى يتم إدراجها في الخطة الاستثمارية.

وأوصت اللجنة وزارة الشباب بالتنسيق بين الخطة الاستثمارية لتطوير مراكز الشباب سواء كانت مركزية أو محلية ومبادرة حياة كريمة لتطوير مراكز الشباب.