​"اقتراحات البرلمان" توافق على تخصيص 34 فدانًا لإنشاء منطقة استثمارية في الدقهلية

08:49 م الأحد 20 فبراير 2022
​"اقتراحات البرلمان" توافق على تخصيص 34 فدانًا لإنشاء منطقة استثمارية في الدقهلية

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تخصيص مساحة 34 فدانًا بمنطقة حوض التل بكفر الأمير عبدالله- بنى سلام- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهلية، بعد تنقيبها لإقامة مدينة صناعية.

وقال العوضي، إن إقامة مدينة صناعية في هذه المنطقة سيعود بنتائج وأثار إيجابية سواء في صالح دعم الاستثمار والصناعة وجذب الاستثمارات، أو توفير فرص عمل للشباب.

وشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الموافقة على الاقتراح برغبة بعد موافقة ممثل الحكومة على أن يتم إقامة مدينة صناعية بعد التنقيب.

كما تناقش اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبدالحميد هاشم، الأول: بشأن إنشاء كوبري خرساني بقرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم – محافظة كفرالشيخ، والثاني: بشأن إقامة سكك حديدية بمركزي سيدي سالم، والرياض – محافظة كفرالشيخ، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة زينب السلايمي، الأول: بشأن إحلال وتجديد كوبري الجوايدة على ترعة الرمادي- مركز إسنا- محافظة الأقصر، والثاني: بشأن إنشاء كوبري مشاة بمدخل قرية الطوناب- مركز اسنا- محافظة الأقصر.

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