دكتور أمراض باطنة: توقفوا فورًا عن تناول الكركمين.. "كارثة صحية"

كتب- أسامة علي:

حذرت نقابة الأطباء، المرضى الذين كانوا يعالجون بما يسمى "الكركمين" من الاستمرار في تناول هذه الأعشاب، مؤكدة أن "أحمد أبو النصر"، الذي ألقي القبض عليه أمس، صاحب هذه الوصفات غير مدون في سجلات النقابة.

وقال الدكتور صلاح الغزالي، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن هناك ضعف بالثقافة الصحية عند المصريين.

وأضاف أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، أن مريض السكر يكون فريسة سهلة لمقدمي وصفات علاج للمرضى، مثل الكركمين، مؤكدًا أنه طالب نقابة الأطباء بالتدخل في هذا الأمر.

وأوضح أن عدم تقييد الشخص الذي أدعى علاج المرضى بالكركمين كارثة صحية، لافتًا إلى أن هذا الشخص له عدة فروع بمحافظات مصر، كما أنه نصح مريضًا بأخذ الكركمين بديلًا عن الأنسولين وهو ما أودى بحياة هذا الشخص نتيجة تناول هذه الوصفات.