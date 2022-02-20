ما الأوراق المطلوبة للاستفادة بخدمات الرعاية الصحية لغير القادرين؟

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، الأوراق المطلوبة للاستفادة بخدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الأحد، إن هذه الأوراق تشمل بطاقة الرقم القومي فقط، عند التوجه للمراكز والوحدات الصحية.

وكانت وزارة الصحة أطلقت برنامج الرعاية الصحية لكبار السن في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.