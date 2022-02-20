ما الأوراق المطلوبة للاستفادة بخدمات الرعاية الصحية لغير القادرين؟

08:33 م الأحد 20 فبراير 2022
ما الأوراق المطلوبة للاستفادة بخدمات الرعاية الصحية لغير القادرين؟

وزارة الصحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، الأوراق المطلوبة للاستفادة بخدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الأحد، إن هذه الأوراق تشمل بطاقة الرقم القومي فقط، عند التوجه للمراكز والوحدات الصحية.

وكانت وزارة الصحة أطلقت برنامج الرعاية الصحية لكبار السن في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا