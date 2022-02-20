مسابقة الـ30 ألف معلم.. رئيس التنظيم والإدارة يكشف الإجراءات التحضيرية أمام البرلمان

كتب- نشأت علي:

عقب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تساؤلات أعضاء مجلس بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم، قائلًا: "الجهاز حدد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة، ونعد حاليًا الإجراءات التحضيرية لمسابقة تعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان طبقًا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف رئيس الجهاز أن التقديم في مسابقة المعلمين "أون لاين" عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويًا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقًا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز.

وشدد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز لا شأن له بكل مسابقات التوظيف التي تجريها الشركات التي تعد وحدة اقتصادية، نظرًا لعدم دخولها تحت نطاق قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2017، إلا في حال طلبها ذلك.

وأشاد "الشيخ" بحرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على تقييم المتقدمين لشغل وظائف بهيئة سكك حديد مصر، رغم أنها هيئة اقتصادية والا تخضع للقانون سالف الذكر، وهو ما يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن أن الجهاز انتهى من تدريب 71 ألفًا 954 مستفيدًا حتى الآن، في إطار منظومة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وقال "الشيخ" إن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين وينفذها الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي.

وأضاف الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 يؤكد المباديء الراسخة لحقوق الإنسان، فضلًا عن الاهتمام بالشباب وتدريبه من خلال نص تشريعي لأول مرة وصدر بموجبه قرار وزازي.

كما أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، للقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في 11 سبتمبر الماضي.