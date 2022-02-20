​التموين: توريد أكثر من 3 ملايين طن قصب سكر حتى الآن

05:51 م الأحد 20 فبراير 2022
​التموين: توريد أكثر من 3 ملايين طن قصب سكر حتى الآن

محصول قصب السكر

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(أ ش أ):

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 3.246 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 331.457 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

يذكر أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر، خلال الموسم الحالي.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيهًا في الموسم الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
قصب سكر وزارة التموين علي المصيلحي

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