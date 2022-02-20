وزيرة الهجرة تشارك في حلقة نقاشية للتعريف بجهود هيئة تنشيط السياحة

كتب- أسامة علي:

نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE" حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، أبناء الجيلين الثاني والثالث، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، وبمشاركة عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، للتعرف على جهود القطاع السياحي في مصر، والاستماع لأفكار الشباب الدراسين بالخارج للترويج إلى السياحة المصرية خارجيًا.

في مستهل اللقاء، رحبت مكرم، برئيس هيئة تنشيط السياحة، وبالحضور جميعا، موضحة أن مثل هذه اللقاءات تستهدف الاستماع لشبابنا الدارسين بالخارج وعرض أفكارهم وآرائهم، بالإضافة إلى استدامة التواصل معهم وتعريفهم بكافة الجهود والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض مصر، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها الوزارة العام الماضي ومركز الحوار الذي تم تدشينه في إطار الاستراتيجية ليكون مظلة حوارية تجمعهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه من المهم تعريف الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بجهود الدولة المصرية في ملف السياحة، وما تقوم به هيئة تنشيط السياحة، من عمليات الترويج للمقدرات السياحية المصرية، حيث نستهدف الاستعانة بأفكار الشباب الدارسين بالخارج، للترويج للسياحة المصرية خارجيا، لما لهم من تأثير كبير في المجتمعات التي يعيشون بها، والبناء على نجاح الدولة المصرية في تنظيم حفل المومياوات وطريق الكباش، والاستعداد للفعاليات السياحية خلال الفترة المقبلة.