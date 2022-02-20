الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الختامية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي (سيناء- 6)

كتب- محمد سامي:

في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو مستويين ( سيناء- 6) والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام.

وشملت المرحلة الختامية عرض القادة للتقارير والقرارات المتخذة على كافة المستويات والدراسة الإستراتيجية الخاصة بالمرحلة، وظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه هيئات القيادة من تطور فكري واستراتيجي عكس القدرة على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة بما يكفل تنفيذ كافة المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة، فضلًا عن التناغم بين مختلف الأسلحة والتخصصات باحترافية توضح مدى القدرة على التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، كما ناقش عدد من القادة المشاركين بالمشروع في المهام والواجبات المكلفين بها، مشيدًا بقدرتهم على اتخاذ القرار السليم نظرًا للتخطيط الراقي ومدى الاستفادة من استراتيجيات العلوم العسكرية المتطورة، مثنيًا على المستوى المتميز والاحترافي لكافة هيئات القيادة بمختلف مراحل المشروع.

حضر المرحلة الختامية للمشروع قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد من القادة والضباط.