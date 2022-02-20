"التموين": صرف 85% من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن
كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الحالي بلغت 85% حتى الآن.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، إنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الـ1 لتر.
وبالنسبة للمكرونة والأرز، لفت إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلى 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مؤكدا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي يتابع دوريا مع رئيسي شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار في توفير مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسبا لسقوط الأمطار، كما وجه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية علي منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.
وشدد الدكتور علي المصيلحي على ضرورة متابعة صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، وقيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكان واضح أمام المواطنين بأسعار السلع أيضا.
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