"التموين": صرف 85% من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن

05:00 م الأحد 20 فبراير 2022
"التموين": صرف 85% من مقررات السلع التموينية لشهر فبراير حتى الآن

وزارة التموين

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كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر فبراير الحالي بلغت 85%‏ حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، إنه يتم يوميا ضخ ‏‏4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة بين ‏العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الـ1 لتر.

وبالنسبة ‏للمكرونة والأرز، لفت إلى أن نسب الضخ اليومي لهما تصل إلى ‏‏1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، مؤكدا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي يتابع دوريا مع رئيسي ‏شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي ‏بمخازن الشركتين، ووجه بالاستمرار في توفير ‏مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسبا لسقوط الأمطار، كما وجه مديري المديريات بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية ‏علي منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ‏بالإضافة إلى إتاحة ووفرة السلع.

وشدد الدكتور علي ‏المصيلحي على ضرورة متابعة ‏صرف السلع المقررة على بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، ‏وقيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكان واضح أمام ‏المواطنين بأسعار السلع أيضا.

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