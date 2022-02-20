اتحاد كتاب مصر: ندعم تصدي الأزهر والإمام الأكبر لكل الحملات المغرضة

04:55 م الأحد 20 فبراير 2022
اتحاد كتاب مصر: ندعم تصدي الأزهر والإمام الأكبر لكل الحملات المغرضة

شيخ الأزهر يستقبل رئيس اتحاد كتاب مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والوفد المرافق له.

قال الإمام الأكبر إن الأزهر يقدر جميع الكيانات العلمية والثقافية لما لها من دور مهم في رفع الوعي ونشر العلم النافع بين الناس، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين هذه الهيئات لتنسيق الجهود وأداء رسالتها العلمية والتثقيفية على النحو الأمثل، بما من شأنه تنشئة أجيال شابة واعية وقادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، والتصدي لحملات التغريب والانسلاخ من هويتنا العربية والإسلامية.

أعرب الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر قيم الحوار التسامح، والارتقاء بالفكر الإسلامي، لافتًا إلى أن اتحاد كتاب مصر داعم كبير للأزهر والإمام الأكبر في التصدي لكل الحملات المغرضة التي تسعى للنيل من قيمنا الأخلاقية ومبادئ ديننا الحنيف.

علاء عبد الهادي شيخ الأزهر أحمد الطيب اتحاد كتاب مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا