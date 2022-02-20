اتحاد كتاب مصر: ندعم تصدي الأزهر والإمام الأكبر لكل الحملات المغرضة

(مصراوي):

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والوفد المرافق له.

قال الإمام الأكبر إن الأزهر يقدر جميع الكيانات العلمية والثقافية لما لها من دور مهم في رفع الوعي ونشر العلم النافع بين الناس، مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين هذه الهيئات لتنسيق الجهود وأداء رسالتها العلمية والتثقيفية على النحو الأمثل، بما من شأنه تنشئة أجيال شابة واعية وقادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة، والتصدي لحملات التغريب والانسلاخ من هويتنا العربية والإسلامية.

أعرب الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، عن تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر قيم الحوار التسامح، والارتقاء بالفكر الإسلامي، لافتًا إلى أن اتحاد كتاب مصر داعم كبير للأزهر والإمام الأكبر في التصدي لكل الحملات المغرضة التي تسعى للنيل من قيمنا الأخلاقية ومبادئ ديننا الحنيف.