استعداداً لشهر رمضان.. نائب وزير الزراعة: استيراد 163 ألف رأس ماشية

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة فتحت باب الاستيراد هذا العام مبكرًا في شهر نوفمبر الماضي، موضحاً أنه تم الموافقة على استيراد 163 ألف رأس ماشية من الخارج.

وأضاف الصياد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أنه حتى تاريخه تم وصول ما يقرب من 60% من إجمالي الكمية بخلاف استيراد اللحوم المجمدة ومشتقات اللحوم، لافتاً أن الهدف هو توفير كل الاحتياجات حتى موسم عيد الأضحى المقبل.

وتابع نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "المشروع القومي للبتلو أحد المشروعات المهمة، التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء"، موضحًا أن قيمة القروض المنصرفة فيه تجاوزت 1.8 مليار جنيه.

ولفت نائب وزير الزراعة إلى أن التعاون مع البنوك لتسهيل قروض ميسرة بمعدل فائدة 5%، لعدد من مشروعات تطوير الإنتاج الحيواني؛ أبرزها مشروع "البتلو" الذي أسهم في تطوير السلالة المحلية والوصول لنسبة اكتفاء تقترب من60%.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من اللحوم بنسبة 52% لأول مرة بعدما كان العجز 60%؛ حيث يشهد قطاع الإنتاج الحيواني جهودًا كبيرة لتوفير البروتين الحيواني