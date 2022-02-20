أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أخبار BBC الطقس أوكرانيا

الصحة العالمية: مصر ضمن أول 6 دول أفريقية في تلقي تكنولوجيا إنتاج لقاح كورونا

03:53 م الأحد 20 فبراير 2022
الصحة العالمية: مصر ضمن أول 6 دول أفريقية في تلقي تكنولوجيا إنتاج لقاح كورونا

لقاحات كورونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد جمعة:

قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إنه تم إعلان كل من مصر وتونس ضمن أول 6 دول أفريقية ستتلقى تكنولوجيا تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبي من مركز التكنولوجيا في جنوب أفريقيا لإنتاج اللقاحات.

وأضاف مكتب المنظمة، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، أن المنظمة ستعمل مع الشركات والحكومة في كل بلد لوضع خارطة طريق للتدريب والإنتاج استنادا إلى احتياجاتها وقدراتها.

إنتاج لقاح كورونا منظمة الصحة العالمية مصر الدول الافريقية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا