الصحة العالمية: مصر ضمن أول 6 دول أفريقية في تلقي تكنولوجيا إنتاج لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إنه تم إعلان كل من مصر وتونس ضمن أول 6 دول أفريقية ستتلقى تكنولوجيا تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبي من مركز التكنولوجيا في جنوب أفريقيا لإنتاج اللقاحات.

وأضاف مكتب المنظمة، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، أن المنظمة ستعمل مع الشركات والحكومة في كل بلد لوضع خارطة طريق للتدريب والإنتاج استنادا إلى احتياجاتها وقدراتها.