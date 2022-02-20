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حملة تعقيم واسعة للمساجد.. بيان من الأوقاف بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك

03:49 م الأحد 20 فبراير 2022
حملة تعقيم واسعة للمساجد.. بيان من الأوقاف بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك

أعمال تطهير وتعقيم المساجد

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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، استعدادها مبكرًا لشهر رمضان المبارك، عبر مضاعفة كمية لحوم صكوك الإطعام إلى (200 طن) لـ٢٠٠ ألف أسرة من الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أنه على الجانب الدعوي ستقوم الوزارة بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام فضلاً عن فقرات متعددة، تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أنها ستنظم حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم.

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