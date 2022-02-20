تعيينات حكومية.. بدء تلقي طلبات الراغبين بوظائف في وزارة الري

كتب- محمد سامي:

بدأت بوابة الوظائف الحكومية، اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين في التقدم للمسابقة المركزية لتعيين 240 مهندسا بوزارة الري والموارد المائية.

كانت الوزارة أعلنت عن حاجتها لوظائف جديدة بنظام التعيين بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تخصصات (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني)، وذلك وفقا المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي نصت علي أن: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".

وتقبل الطلبات علي الموقع الالكتروني https://jobs.caoa.gov.eg/، التي تحتوى على الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة مع رفع كل الأوراق المطلوبة ومن المقرر أن يستمر التقديم الذي بدأ اليوم حتى 7 مارس المقبل.

كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، قد التقي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث تم تسليم القائمة النهائية للمرشحين لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد (٢٣٦) مهندس إجتازوا بنجاح المسابقة المركزية التي نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام ٢٠٢١.