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مدير "فاكسيرا" تكشف تفاصيل المفاوضات لإنتاج لقاحات كورونا محلياً

03:33 م الأحد 20 فبراير 2022
مدير "فاكسيرا" تكشف تفاصيل المفاوضات لإنتاج لقاحات كورونا محلياً

فاكسيرا

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كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس شركة "فاكسيرا"، إن مصنع الشركة أنتج 30 مليون جرعة حتى الآن من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" المصري.

وأضافت في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، أن مصر تحرص على تنوع مصادر اللقاحات لكن اللقاحات الصينية تنتجها عن طريق التصنيع في مصر.

وأوضحت أنه بعد اختيار منظمة الصحة العالمية مصر ضمن أول 6 دول لتلقي التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات "mRNA" في القارة الأفريقية، يجري العمل على إنتاجها في مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشارت إلى أنه جرى التفاوض في المخطط الزمني وآليات نقل التكنولوجيا وطريقة التصنيع، حيث استخدمت هذه التكنولوجيا في لقاحات مثل فايزر.

وأكدت والي أن مصر تتفاوض مع الصين لأن تكون مركزا إقليميا للقاح سينوفاك بتصنيعه وتصديره للدول الاخرى وهناك فريق يصل مصر نهاية الشهر الجاري من شركة سينوفاك لنقل تكنولوجيا التصنيع ذاتها.

وكشف أن وفدًا من شركة إسترازينيكا زار مصانع الشركة لإنتاج اللقاح الخاص بهم في مصانعنا وما زلنا في مرحلة التشاور.

فاكسيرا لقاحات كورونا هبة والي اللقاحات الصينية

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