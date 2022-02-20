محمود سعد عن "الإسراء والمعراج": حدث عظيم.. ولي تحفظات بشأن ما قاله إبراهيم عيسى

كتب- مينا غالي:

قال الإعلامي محمود سعد، إن لديه تحفظات بشأن ما قاله الإعلامي إبراهيم عيسى عن رحلة الإسراج والمعراج، وأن الأخيرة كانت وهمية.

وأضاف سعد، في لايف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عملت فيديو من قبل عن الإسراء والمعراج .. هذا الحدث الجلل العظيم، أما القصة المثارة حاليًا فأنا لا أتدخل فيها، وإبراهيم عيسى صديق عزيز لكن لي تحفظات، فالإسراء والمعراج حدث.. قل الناس تختلف في تفاصيله والحكايات دي كلها، لكن هل الله يعجز – سبحانه وتعالى- أنه يطلع النبي يوديه في أي حتة؟ لكن من التراث في الكتب هذا الخلاف موجود، وحديث المعراج المعتمد حديث واحد لعبدالله بن عباس، فنحن نطلق عليه حبر الأمة، والذي قال عن النبي أكبر لكنني ولدت قبله.. فيوجد كتاب صغير به هذا الحديث فقط".

وتساءل: "هل النبي صعد ورأى .. هل كان في حلم.. هل وحي يوحى؟ القطع خطر، لأن ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا، فهذا التراث الإسلامي، ولكن مين ممكن يشيل من كتب التراث: المصريون أم المسلمون في السعودية أو المسلمون العرب.. فهذه مشاكل صعبة يجب أن يتصدى لها دارسو هذا الشأن ويروا لها صيغا مناسبة، لكن هذا الكلام عايز تحفظ في كل ما يخص النبي- عليه الصلاة والسلام- ويجب أن يكون بها أدب في التعامل ودقة واحترام كبير".

ووجه التحية لفلسطين، قائلا: فلسطين أرضنا ووطنا وهنعيش ونموت إحنا وعيالنا وعارفين إننا إن شاء الله هنرجع.. هترجع إزاي معرفش بس لازم ترجع.