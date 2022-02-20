وسط إجراءات احترازية.. المدرسة الأسقفية تحتفل ببداية الفصل الدراسي الثاني

كتب- مينا غالي:



احتفلت المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ببداية الفصل الدراسي الثاني، حيث استقبلت المدرسة طلابها بحفل حرصت فيه على الإجراءات الاحترازية.



وقال مجدي أبو السعد مدير المدرسة: تضمن الحفل فقرتين من العروض قدمها طلاب المدرسة وبعض الألعاب وفقرات الإذاعة، إذ تفاعل الطلاب معها في مستهل الفصل الدراسي الثاني، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب المدرسة.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.