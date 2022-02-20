البيئة: التعافي الأخضر والاقتصاد الدوار أساس الإدارة المستدامة لموارد أفريقيا

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الدورة الاستثنائية التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN)، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس لبحث عدد من القضايا المشتركة.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتولي دولة كوت ديفوار عقد اجتماع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نظرا لأهمية هذه القضية للقارة الأفريقية التي تعاني من مشكلات التصحر وتدهور الأراضي كأولوية قصوى بالإضافة إلى دور ذلك في طرح مشروعات القوانين التي تركز على التعافي الأخضر والاقتصاد الدوار والتنوع البيولوجي مما يساهم في الإدارة المستدامة للقارة الأفريقية ومواردها الطبيعية، علاوة على التركيز على سبل تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بالدول الأفريقية.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة الالتزام بمبدأ الجهود المشتركة والمنهج التشاركي في معالجة التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن المسئولية المشتركة والمتنوعة ونقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات تمكن القارة من حفظ التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها بالتزامن مع مسار التنمية.