وزيرة البيئة: إطلاق حملة "إيكو إيجيبت" من محميات الفيوم قريبا

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة استكمالا لرؤية وزارة البيئة في التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادي وما تم في محافظة الفيوم من تطوير في البنية التحتية للمخلفات.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة وضع آليات محددة للمستثمرين لفتح أنشطة جديدة داخل المحميات واستغلال أراضي المحميات لإقامة مشروعات سياحية تتوافق مع الطابع البيئي بالمكان.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه جار الاستعداد لإطلاق حملة "إيكو إيجبيت" بمحافظة الفيوم للترويج لمحميات الفيوم خلال القريب العاجل من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على صدور القرارات الخاصة بحق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وهو ما يتبعه اتخاذ القرارات التنفيذية من قبل المحافظين في ذلك الشأن ومنها محميات الفيوم، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال قائمة بكافة الأنشطة التي صدر لها قرارات والجار إعدادها وعددها 58 نشاطا بمحافظة الفيوم ليتم التنسيق مع المحافظة في ذلك الشأن.

كما تم مناقشة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة وطالب محافظ الفيوم بتنفيذ تجربة استرشادية لمنظومة إدارة المخلفات بشكل متكامل بمدينة الفيوم، حيث تم الاتفاق على عرض مخطط إدارة المخلفات بالمحافظة بشكل متكامل من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحث إقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة والتكلفة المالية للمنظومة بالمحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

واستعرضت وزيرة البيئة مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالتعاون مع الجهات المعنية، واتفق الحضور على عقد اجتماع بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة والخاصة بمدى إمكانية وضع زريعة بالبحيرة، بالإضافة إلى دراسة الأثر البيئي لمصنع استخراج الأملاح "إميسال" الذي سينفذ على الساحل الشمالي لبحيرة قارون.