أحدث فتنة.. دينية النواب تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إبراهيم عيسى

كتب- نشات علي:

كشف النائب محمد محمود أبوهاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن عزم اللجنة التقدم بطلب إحاطة ضد الإعلامي ابراهيم عيسى، لإتخاذ الإجراءات القانوية ضده بسبب، ازدراءه للأديان وتشكيكيه في الإسراء والمعراج.

وقال أبوهاشم، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ابراهيم عيسى دأب في الهجوم على المقدسات الدينية ورجال الدين، حيث لم يكن تشكيكه في الإسراء والمعراج ليست الواقعة الأولى، فقد تجرأ من قبل على جميع الرموز الدينية في مصر.

وتابع: "أطالب المجلس اتخاذ الإجراءات القانوية لنحصل على قرار ضده.. هؤلاء يحدثون فتنة في المجتمع"، وواصل أطالب إبراهيم عيسى أن يتكلم في تخصصه فقط فهو ليس له علاقة بالدين أو الشرع أو السنة النبوية.