محاسبة المقصرين.. توجيه حكومي بتشكيل لجان مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار رئيس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء تتكون من 4 لجان على النحو التالي:

1- لجنة مركزية: تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية.

2- لجنة المحافظة: تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضي بالمحافظة وممثل مديرية الأمن.

3- لجنة المركز: تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه.

4- لجنة القرية: تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأي حالة تعد عليها ومنع في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

ووجه شعراوي المحافظين بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف حيث إن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورا رئيسيا في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.