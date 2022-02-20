اليوم.. بدء تطبيق الاشتراطات الجديدة على المسافرين إلى الكويت

كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، العمل بالتعليمات الجديدة لقبول المسافرين إلى الكويت، وذلك وفقا للتعليمات الصحية الجديدة للسلطات الصحية هناك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التعليمات الواردة من السلطات الصحية في الكويت عده بنود وهي:

أولا: بالنسبة للمغادرة من دولة الكويت، يسمح لجميع الركاب المغادرة من دون أي اشتراطات صحية متعلقه بفيروس كورونا على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة في دخول الدوله المغادر لها.

شروط دخول الكويت

يخص القادمون إلى دولة الكويت، يجب على جميع القادمين إلى دولة الكويت تقديم شهادة فحص ( PCR ) سلبية، صالحة قبل موعد السفر بـ ٧٢ ساعة، تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، ذلك فقط لغير المحصنين والذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لدى دولة الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة، ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 سنة.

وتضمنت التعليمات، أنه في حالة تم تلقي جرعتين ولم يمضى ٩ شهور علي جرعة الثانية مسموح السفر بدون تحليل فحص كورونا pcr إلى دولة الكويت، وفي حالة تلقي المسافر جرعتين ومر أكتر من ٩ شهور على الجرعة الثانية سيتم عمل فحص pcr عند الوصول لدوله الكويت، وفي حالة تلقي المسافر لجرعة واحدة يجب تقديم فحص pcr بنتيجة سلبي قبل السفر إلى دولة الكويت، على أن تكون الجرعة التعزيزية الثالثة إجبارية في حالة مر على الجرعة الثانية أكثر من 9 شهور.

تطعيمات كورونا

وأشارت الضوابط إلى أنه يتم إثبات التحصين عند القدوم إلى البلاد عن طريق تطبيق مناعة أو هويتى للمحصنين داخل الكويت، أما فيما يخص المحصنون من خارج دولة الكويت، يتم إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة: الإسم مطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح الذي تم التطعيم به، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز QR قابل للقراءة إلكترونيً وفي حالة عدم وجود رمز QR يتم تحميل شهادة التطعيم من خلال رابط موقع وزارة الصحة للاعتماد.