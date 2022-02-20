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الطيار وليد مراد يعلق لـ"مصراوي" على هبوطه بسلام في مطار هيثرو بلندن

12:07 ص الأحد 20 فبراير 2022
الطيار وليد مراد يعلق لـ"مصراوي" على هبوطه بسلام في مطار هيثرو بلندن

الطيار وليد مراد

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كتب- محمد عمارة:

علّق الطيار وليد مراد، بشركة "مصر للطيران"، على نجاحه في الهبوط بأمان من أول مرة في مطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزية لندن، رغم سوء حالة الطقس نتيجة العاصفة "يونيس"، والتي بسببها طالبت السلطات الإنجليزية المواطنين بعدم الخروج، وتسببت في تحويل العديد من رحلات الطيران إلى الهبوط في ألمانيا بدلًا من لندن لصعوبة هبوط الرحلات الجوية في مطار هيثرو.

وقال الطيار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه كان يعيش شعورًا طبيعيًا خلال هبوطه بنجاح: "معملتش حاجة، وعملت التكنيك المطلوب والمفروض أن يتعمل في مثل هذه الأجواء".

وأضاف مراد: "الناس كانت مبسوطة جدًا، وإنجلترا كلها كانت بتشيد بمصر للطيران، وشرف ليا أني ابن مصر للطيران".

وواصل حديثه: "دا شغلنا، إحنا بنطير طبقًا لخطوات، وقبل مطلع من القاهرة ملقن باللي موجود في لندن، وعارف هعمل اي وطالع عارف هعمل أي، وأنه لو حصل فشل في الهبوط أتوجه للمطار الاحتياطي".

وأشار الطيار: "أنه أي طيار في مصر للطيران كان هيعمل زيي بالضبط وهيعمل نفس الأداء".

وأشادت وسائل الإعلام العالمية بالطيار وليد مراد، بشركة "مصر للطيران"، بعد نجاحه في الهبوط بأمان من أول مرة في مطار هيثرو بالعاصمة الإنجليزية لندن، رغم سوء حالة الطقس نتيجة العاصفة "يونيس"، والتي بسببها طالبت السلطات الإنجليزية المواطنين بعدم الخروج، وتسببت في تحويل العديد من رحلات الطيران إلى الهبوط في ألمانيا بدلًا من لندن لصعوبة هبوط الرحلات الجوية في مطار هيثرو.

وفوجئ برج المراقبة بمطار هيثرو بالطيار وليد مراد يطلب الإذن له بالهبوط، وخلال دقيقة ونصف الدقيقة نجح في الهبوط بطائرة "مصر للطيران" المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار هيثرو، وذلك من أول مرة رغم احتياج العديد من الرحلات إلى أكثر من 3 مرات للهبوط، وتعذر الهبوط على طائرات أخرى، وقيام قائديها بالتوجه إلى فرانكفورت في ألمانيا لحين تحسن الأحوال الجوية بإنجلترا.

الطيار وليد مراد مطار هيثرو لندن شركة مصر للطيران

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