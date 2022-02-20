بعد وفاة جلال دويدار.. قيادات صحفية وإعلامية رحلوا مطلع 2022

كتب- مينا غالي:

شهد مطلع عام 2022 رحيل عدد كبير من قيادات ورجال مهنتَي الصحافة والإعلام من أصحاب التاريخ الكبير؛ حيث افتقد أبناء المهنة عددًا كبيرًا من الأساتذة في بداية تعد هي الأسوأ على أبناء المهنة منذ سنوات طويلة.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أبرز الإعلاميين والصحفيين الراحلين خلال شهر يناير 2022 على النحو التالي:

جلال دويدار

توفي أمس الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" الأسبق، عن ناهز 86 عامًا.

ولد دويدار في 22 أبريل 1936 بقرية سمنود، وحصل على الثانوية العامة عام 1954، كما حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1959.

تدرج الكاتب الصحفي في المناصب داخل مؤسسة "أخبار اليوم" حتى وصل إلى منصب رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، وتم اختياره أمينًا عامًّا للمجلس الأعلى للصحافة.

وتولى دويدار منصب عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ ديسمبر 2019، كما اختير عام 2017 كشخصية العام بوصفه صانعًا للصحافة اليومية؛ خصوصًا أنه قضى 60 عاماً في مؤسسة "أخبار اليوم".

عبدالقادر محمد علي

في 6 فبراير الماضي، توفى الكاتب الصحفي عبدالقادر محمد علي، مدير تحرير جريدة "الأخبار"، ونعاه عدد كبير من أصدقائه وتلاميذه في مؤسسة "أخبار اليوم".

إبراهيم حجازي

توفى الناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي، في 3 يناير الماضي، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي.

كان حجازي قد أُصيب بفيروس كورونا ونقل إلى الرعاية المركزة قبل وفاته بأيام.

ونجح حجازي في تأسيس مجلة "الأهرام" الرياضي في يناير 1990، وأصبح رئيس تحرير المجلة لمدة 19 عامًا، كما قدم العديد من البرامج في التليفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "في دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببًا في تنظيم مؤسسة "الأهرام" البطولات الرياضية في المناطق الأثرية والسياحية.

ونشر حجازي عدة مقالات؛ أبرزها: "خارج دائرة الضوء" في عدد الجمعة بـ"الأهرام" ولمدة 22 سنة.

وائل الإبراشي

توفى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، في 9 يناير، متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا عن عمر ناهز 58 عامًا.

بدأ الإبراشي حياته كصحفي في مؤسسة "روزاليوسف" الصحفية، وكان صحفيًّا لامعًا في قسم التحقيقات، ثم ترأس تحرير جريدة "صوت الأمة".

قدم الإبراشي عدة برامج؛ منها "الحقيقة" على شاشة قناة "دريم 2"، و"كل يوم" على قناة "أون"، و"العاشرة مساءً" على قناة "دريم"؛ وبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى والفضائية المصرية.

آمال مكاوي

توفت الإعلامية آمال مكاوي رئيسة القناة الأولى الأسبق، في 17 يناير الماضي، والتي عملت كمذيعة بقسم الأخبار بالإذاعة، ثم انتقلت إلى التليفزيون، حتى تولت رئاسة القناة الأولى وحصلت على دبلومة من معهد الإذاعة والتليفزيون ودبلوم في الإخراج.

وتعد الإعلامية آمال مكاوي الأشهر في محاربة الدروس الخصوصية؛ حيث وصفت بأنها مؤسسة البرامج التليفزيونية التعليمية في مواجهة الدروس الخصوصية.

ياسر رزق

توفي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير "الأخبار" السابق، يوم الأربعاء 26 يناير، عن عمر ناهز 57 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

أقيمت صلاة الجنازة على رزق من مسجد المشير طنطاوي وسط حضور أصدقائه ومحبيه.

سامي متولي

ورحل الكاتب الصحفي سامي متولي، مدير تحرير جريدة "الأهرام" السابق، وشيخ المحررين البرلمانيين، ووالد الزميل الصحفي أحمد سامي متولي.

تم تشييع جثمان الكاتب الراحل من مسجد السلام بمدينة نصر.

وتوفي الكاتب إثر وعكة صحية ألمت به، وكان قد تقلد العديد من المناصب القيادية بـ"الأهرام"؛ حيث عمل مديرًا للتحرير سنوات طويلة، كما يوصف بكونه المحرر البرلماني الأول في مصر.

زينب منتصر

يوم 26 يناير، توفيت الكاتبة الصحفية الكبيرة زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة "روزاليوسف" الصحفية، بعد صراع مع المرض.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في نعيه لها، إن الراحلة كانت نموذجاً للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجاً للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة "روزاليوسف".

عبدالحكيم الأسواني

وتوفي الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، مدير تحرير جريدة "المصري اليوم"، في 30 يناير، بعد صراع مع المرض. وشيعت جنازته من مسجد صلاح الدين بالمنيل.

المخرج نبيل الجوهري

في 30 يناير، توفي المخرج الكبير نبيل الجوهري، والذي بدأ حياته كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية؛ أبرزها "عفوًا هذا حقي" و"صباح الورد"، و"النوة"، بالإضافة إلى عمله كمخرج منفذ في أكثر من مسلسل.

ويأتي أهم مسلسلات الراحل "بالأمر المباشر"، وتدرج في الوظائف القيادية حتى وصل إلى مدير إدارة البرامج التعليمية بالتليفزيون بجانب عمله كأمين عام نقابة المهن السينمائية.