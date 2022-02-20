"عشان متدخلش شريحة أعلى".. خطوات لتوفير رصيد الكهرباء واستغلال "الأوقات الصديقة"



كتب- محمد صلاح:

تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مراعاة تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لجموع المواطنين؛ خصوصًا من مستخدمي العداد مسبق الدفع "أبو كارت"؛ بهدف ضمان عدم انتقالهم من الشرائح الصغيرة والمتوسطة إلى شرائح أعلى في استهلاك الكهرباء، من خلال منظومة العدد الإلكتروني مسبق الدفع، وأيضًا الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا يفصل فيها العداد عند نفاد رصيد الشحن الموجود به.

ونوهت الوزارة بأن هناك ثمة إرشادات عدة للمشتركين؛ يأتي أبرزها التأكد من ضبط الوقت والتاريخ في العداد مسبق الدفع؛ حتى لا يتعرضون إلى الدخول في شريحة أعلى، إضافة إلى الاستفادة مما يُسمى بـ"الأوقات الصديقة" في العداد، والذي يرتبط بالأعياد والإجازات الرسمية.

ويستطرد "مصراوي" في السطور التالية إرشادات الكهرباء في التعامل مع العداد مسبق الدفع "أبو كارت":

- التأكد من ضبط الوقت والتاريخ، في العداد المسبق الدفع، مع بداية كل شهر، حتى لا يدخل المستهلك في شريحة أخرى؛ لأنه عند بداية كل شهر، يتم عمل قراءة استهلاك العداد حسب الشريحة الموجود بها، وإذا لم يكن الوقت مضبوطًا، يتم الدخول في شريحة جديد للمستهلك.

- إذا لاحظ المستهلك أن الوقت أو التاريخ غير مضبوط، يجب التوجه فورًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل سكنه، وتقديم طلب من أجل ضبط الوقت والتاريخ يتضمن رقم العداد.

- يمكن تقديم طلب تعديل التاريخ والوقت، من غرف أو إدارة شحن الكروت بفرع شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- عدم القيام بضبط الوقت بشكل مباشر؛ حتى لا تتعرض إلى المساءلة القانونية.

- ضبط الوقت والتاريخ يتم من خلال "كارت ماستر" من داخل الشركة؛ حيث ترسل الشركة فنيًّا يحمل "كارت الماستر" لتفعيل العدادات؛ للتأكد من سير العداد بطريقة صحيحة.

- أهمية ضبط التاريخ والوقت بالعداد تضمن عدم تعرض أي مواطن إلى تغيير شريحة الاستهلاك دون داعٍ.

- الاستفادة من الأوقات الصديقة؛ حيث لا تنقطع الكهرباء في حالة انتهاء الرصيد من الكارت من الخامسة مساء حتى العاشرة صباحًا، من أيام الجمعة، والأعياد، والإجازات الرسمية.