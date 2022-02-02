رئيس مصلحة الجمارك يقوم بزيارة مفاجئة لقرية البضائع بمطار القاهرة

11:48 م الأربعاء 02 فبراير 2022
رئيس مصلحة الجمارك يقوم بزيارة مفاجئة لقرية البضائع بمطار القاهرة

الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك

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كتب - محمد عبيد:

قام الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بزيارة مفاجئة منذ لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، تفقد خلالها عددًا من المواقع التنفيذية التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، ومنها جمرك صادر شركة مصر للطيران، وجمرك شركة مطار القاهرة الشحن الجوي ( لوفتهانزا)، وجمرك منفذ 35 الخاص بالواردات العاجلة وجمرك البريد السريع .

وأشاد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بجهود العاملين، وحثهم على مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة الإفراج عن السلع العاجلة والسلع سريعة التلف واللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، وتيسير كافة الإجراءات وإزالة أية معوقات تحول دون انتظام وسرعة دورة العمل، بما ينعكس على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية .

كما شدد رئيس مصلحة الجمارك على مراعاة حسن المعاملة، وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة فى ضوء القانون للمصدرين والمستوردين وجميع المتعاملين مع الجمارك، بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالموانئ والمنافذ مع الجميع لاستمرار أداء دورهم فى خدمة الاقتصاد القومى .

وكان فى استقبال رئيس مصلحة الجمارك كل من رامى دياب مدير عام جمارك الواردت الجوية، ومحمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية .

جاءت الزيارة فى إطار حرص المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع، وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها، وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تعترض العمل الجمركى .

الشحات غتورى مصلحة الجمارك قرية البضائع مطار القاهرة

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